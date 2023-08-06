Trabzonspor ezeli rakipleri geride bırakacak

Stat isim sponsorluğunda son aşamaya gelen Trabzonspor, ezeli rakiplerini de geride bırakmaya hazırlanıyor. Stat isim sponsorluğu konusunda bir firma ile 5 yıl için 1.5 milyar TL'ye anlaşma yaptığı ifade edilen bordo-mavili kulüp, ezeli rakiplerini bu konuda geride bırakmaya hazırlanıyor.





Geçtiğimiz günlerde Rams Global ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yapan Galatasaray, yıllık 213 milyon 600 bin TL'lik gelir elde edileceğini açıklamıştı. Fenerbahçe ise Ülker ile daha önce yaptığı stat isim sponsorluğu anlaşmasına göre güncel kur ile yıllık 245 milyon TL'ye yakın bir geliri kasasına koyuyor. Beşiktaş ise stat isim sponsorluğu konusunda bir anlaşma yapmış değil.





Trabzonspor'un yıllığı 300 milyon TL'den 5 yıl için 1.5 milyar TL'ye yaptığı ifade edilen ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen stat isim sponsorluğu anlaşması, hem kulüp tarihinin en yüksek sponsorluk geliri olacak hem de bordo-mavililer ezeli rakiplerini geride bırakmış olacak.













Ekonomik vurgu





Trabzonspor yönetiminin en önem verdiği konuların başında ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik geliyor.





Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, adaylık sürecinden bu yana yaptığı açıklamalarda bu konunun altını çizerek, "Trabzonspor'un gelirlerinin giderlerini karşılamadan ayakta durma şansı yok. Mevcut naklen yayın gelirleriyle de bunu sağlama şansımız yok. Farklı gelir kalemlerine yönelmek zorundayız. Bunu yaparken de yarışmamız gerekiyor. Trabzonlular ve Trabzonsporlular için hem bu takımı zirvede tutmak zorundayım hem de bu borcu yönetilir hale getirmek zorundayım. Artık bunun değişmesi lazım çünkü deniz bitti. Bizden sonraki yönetim kurullarının bunları yaşamaması lazım" ifadelerini kullanarak durumun önemine dikkat çekmişti.





Stat spornsorluk anlaşmasının ekonomik istikrar açısından da önemli bir hamle olacağı vurgulandı.





Başkan Doğan açıklayacak





Trabzonspor'un bir yıldır boşta bulunan stat isim sponsorluğunda uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, söz konusu anlaşmayı önümüzdeki hafta yapılacak lansmanla duyurması bekleniyor.















