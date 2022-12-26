Fırtına taraftarıyla çok farklı

2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'e Fenerbahçe maçı ile dönen Trabzonspor, oynadığı futbol ve 2-0'lık galibiyetle geçen sezonun şampiyonu olduğunu bir kez daha hatırlattığı gibi taraftarının coşkusu ile zirve yarışı için de iddiasını ortaya koydu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın günlerdir yaptığı çağrı önceki gün oynanan Fenerbahçe derbisinde karşılık buldu. Akyazı'yı dolduran 40 bin taraftarıyla bütünleşen ve coşan bordo-mavili takım, Fenerbahçe'yi mağlup ederken zirve için, 'Ben de varım' dedi.

Ligde geride kalan 14 maçta alınan beraberliklerin kendilerini geride bıraktığına dikkat çeken başkan Ağaoğlu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımızla sağladığımız sinerji bu galibiyetin en önemli kazanımı. Önemli olan bu galibiyeti seriye dönüştürmek" dedi.

REKLAM

"Taraftarsız bir parçamız eksik"

Teknik direktör Abdullah Avcı ise Trabzonspor'un oyun ve skor olarak kasım ayındaki araya ihtiyacı olduğunu söylediğinde bu günleri işaret ettiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Taraftarımız olmazsa önemli bir parçamız eksik mücadele ediyoruz. Onları yanımızda istiyoruz. Camianın bir parçası eksik olursa birçok şey doğru olmuyor. Bir futbolcu eksikliği ile taraftarın eksikliği aynı şey" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: "Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var." pic.twitter.com/7QVegZHXe8 — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

Şampiyonluk havası

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un maç sonundaki sevinçleri geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarını hatırlattı.

REKLAM

Derbi galibiyetini soyunma odasında sevinç yumağı oluşturarak kutlayan bordo-mavili futbolcular hep bir ağızdan "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratları yaptı.

😍 pic.twitter.com/5iNTyeS0Fv — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 24, 2022

SPOR ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0



