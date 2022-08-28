Sezonun ilk derbisi Akyazı'da

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında bugün sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor’a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka’nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyona veda eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenip moral bulmak istiyor.

Uğurcan Çakır şoku

Karadeniz ekibinde, kaleci Uğurcan Çakır’ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği ve bugünkü maçta oynayamayacağı öğrenildi.

Hamsik, Visca, Hüseyin ve Serkan da sakat. Bakasetas’ın durumu da son kontrollerin ardından netleşecek.

SPOR Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a kötü haber

Midtsjö ve Dubois yok

Galatasaray’da ise tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

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Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Leo Dubois da karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Galatasaray taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla, maçı stattan izleyebilecek.

Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve muhtemel 11'ler nasıl olacak?