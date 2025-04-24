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Trabzonspor-Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Trabzonspor-Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

15:0124/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig ve kupada bu sezon yabancı VAR hakemleri görev yapıyor.
Süper Lig ve kupada bu sezon yabancı VAR hakemleri görev yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Trabzonspor'un sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Cortus oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak.


Saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak mücadelenin VAR hakemi Alman Benjamin Cortus oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak olacak.


Karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.

#Ziraat Türkiye Kupası
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