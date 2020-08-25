Marcone’ye Kovid-19 engeli

Jose Sosa ile yollarını ayırdıktan sonra orta alanı güçlendirmek için transfer görüşmelerini hızlandıran ve Boca Juniors takımında forma giyen İvan Marcone ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor’da, Arjantinli futbolcunun koronavirüs testinin Pozitif çıkması nedeniyle hesaplar karıştı. Ülkesinde 14 gün karantinada kalmak zorunda olduğu için ligin hemen öncesinde Trabzon’a gelecek olan İvan Marcone ile ilgili son kararı Teknik Direktör Newton’un vereceği belirtildi. Marcone için kaygı duyulacak bir durumunun olmadığı, içinde bulunduğu durumun futbolcuyu olumsuz etkilemediği ve gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Arjantin ekibi Boca Juniors’un formasını giyen ve 30 yaşında olan Marcone ön libero ve merkez orta sahada oynuyor. Trabzonspor, 2023 yılına kadar Boca ile sözleşmesi bulunan tangocu yıldızı satın alma opsiyonlu transfer etmek istiyor.

FLAVİO BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor, 6 numarasını Brezilya’dan buldu ve Flavio Medeiros’u resmen renklerine bağladı. Bugün Türkiye’ye gelecek olan Flavio ile sezon başı 750 bin Euro’dan 4 yıllık anlaşan Fırtına, kulübü Bahia’ya da 1.2 milyon Euro ödeyecek. Sırada Wahbi Khazri ve Oliver Burke var. Stoper için de yine bir Güney Amerikalı gündemde. Bonservisi Porto’da olan ve geçen sezon Zenit’e kiralanan Venezuelalı Yordan Osorio için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

İki hazırlık maçı yapılacak

Trabzonspor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu. Bordo-mavililer, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçı ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile oynanacak.