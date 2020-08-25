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​Trabzonspor haberleri: Marcone’ye Kovid-19 engeli

Marcone’ye Kovid-19 engeli

Prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor’a geliş tarihi uzayan Boca Juniors’lu İvan Marcone hesapları bozdu. Bordo-mavililerde kadroya katılan diğer Brezilyalı oyuncu Flavio ise bugün kente gelerek takıma katılacak.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
İvan Marcone

İvan Marcone

Jose Sosa ile yollarını ayırdıktan sonra orta alanı güçlendirmek için transfer görüşmelerini hızlandıran ve Boca Juniors takımında forma giyen İvan Marcone ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor’da, Arjantinli futbolcunun koronavirüs testinin Pozitif çıkması nedeniyle hesaplar karıştı. Ülkesinde 14 gün karantinada kalmak zorunda olduğu için ligin hemen öncesinde Trabzon’a gelecek olan İvan Marcone ile ilgili son kararı Teknik Direktör Newton’un vereceği belirtildi. Marcone için kaygı duyulacak bir durumunun olmadığı, içinde bulunduğu durumun futbolcuyu olumsuz etkilemediği ve gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Arjantin ekibi Boca Juniors’un formasını giyen ve 30 yaşında olan Marcone ön libero ve merkez orta sahada oynuyor. Trabzonspor, 2023 yılına kadar Boca ile sözleşmesi bulunan tangocu yıldızı satın alma opsiyonlu transfer etmek istiyor.

FLAVİO BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor, 6 numarasını Brezilya’dan buldu ve Flavio Medeiros’u resmen renklerine bağladı. Bugün Türkiye’ye gelecek olan Flavio ile sezon başı 750 bin Euro’dan 4 yıllık anlaşan Fırtına, kulübü Bahia’ya da 1.2 milyon Euro ödeyecek. Sırada Wahbi Khazri ve Oliver Burke var. Stoper için de yine bir Güney Amerikalı gündemde. Bonservisi Porto’da olan ve geçen sezon Zenit’e kiralanan Venezuelalı Yordan Osorio için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

  • İki hazırlık maçı yapılacak
  • Trabzonspor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu. Bordo-mavililer, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçı ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile oynanacak.

Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımında forma giyen Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva’nın, kulübümüze transferi konusunda Brezilya’nın EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.Ne kadar kazanacak?Bordo mavililerin bonservisi için 1.2 milyon euro ödediği Brezilyalı futbolcuya yıllık 750 bin euro verecek.Flavio kimdir?Brezilya Santos doğumlu, 177 boyunda ve ön libero mevkisinde görev yapan Flavio, daha önce EC Vitoria U20, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre formaları da giymişti. Oyuncunun danışmanlığını Antoniu's Assesoria yapıyor. Flavio, 2019-2020 sezonunda forma giydiği maçlarda merkez orta saha sol mevkisinde görev yaptı. 1 kez de On numara mevkisinde forma giydi. Her iki ayağını da kullanabiliyor.

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