Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor sahasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR), Danimarkalı Sandi Putros oldu.