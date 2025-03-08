Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR'ı açıklandı

Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros oldu.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor sahasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR), Danimarkalı Sandi Putros oldu.
Trabzonspor-Hatayspor karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, Papara Park'ta oynanacak.
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