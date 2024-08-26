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Spor

Trabzonspor için bir turdan fazlası

İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, perşembe günü oynanacak rövanş maçını kazanmak için hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer gruplara kalmanın prestijinin yanı sıra kasasına da önemli bir girdi sağlayacak.

Ali Kemal Yazıcı
10:08 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:59 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İlk maçta gol sesi çıkmamıştı.
İlk maçta gol sesi çıkmamıştı.

Trabzonspor, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İsviçre'nin St. Gallen takımıyla perşembe akşamı Papara Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Bordo-mavili takımda tek düşünce rövanşı kazanarak UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak.


Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Trabzonspor, taraftarının da desteği ile tura geçmeye odaklanırken, teknik direktör Abdullah Avcı, ilk maçta turu geçecek bir oyun oynadıklarını fakat bunu skora yansıtamadıklarını belirterek, "Oyun olarak ilk maçta iyi bir görüntü verdik fakat yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. İkinci maçta taraftarımızın yoğun desteği ile oyunu domine eden, rakibe baskı yapan ve maçı kazanan bir kimlikte olmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle de bunu başaracağımızı inanıyoruz" diye konuştu.




Kasayı da düşünüyor

St. Gallen maçının kazanılarak gruplara kalınması halinde lig için moral motivasyonunu arttırarak, öz güven kazanma adına önemli bir mesafe kat etmeyi de planlayan Trabzonspor, gruplara kalınması halinde ayakbastı parası olarak 3 milyon 170 bin euro (yaklaşık 120 milyon TL) kasaya girecek. Konferans'ta her galibiyete 400 bin euro, beraberliğe 133 bin euro prim veriliyor. Konferans Ligi'nde Son 16'ya kalan takımlar 400 bin euro, 17 ile 24. sıra arasındaki ekipler 200 bin euro ödül alıyor. Son 32 turunun 800 bin euro, çeyrek finalin 1.3 milyon euro, yarı finalin ise 2.5 milyon euro ödülü var.


Trabzonspor, St. Gallen'i elemesi halinde hem ekonomik anlamda kulübe girdi sağlayacak hem de kadrodaki yıldızlarını Avrupa vitrinine çıkartmış olacak.





#Konferans Ligi
#Trabzonspor
#St. Gallen
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