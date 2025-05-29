Trabzonspor ile Antalyaspor 58. kez karşı karşıya

Trabzonspor Süper Lig’in 38’inci haftasında yarın Antalyaspor’un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de son haftaya girilirken 48 puanla 7’nci sırada yer alan bordo-mavililer galip gelerek sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise son hafta taraftarlarına galibiyetle veda etmek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip ise 42 puanla 15’inci sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57’si Süper Lig, 12’si 2’nci Lig ve 8’i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 44, Antalyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig’deki 57 maçta Trabzonspor’un 33, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.