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Spor

Trabzonspor kampı farklı kazanarak bitirdi

Trabzonspor, daha önce oynadığı ve bir mağlubiyet, bir galibiyet, iki de beraberlik aldığı Slovenya kampın son gününde NK Triglav Kranj’ı mağlup ederek evine döndü.

Ali Kemal Yazıcı
13:56 . 26/07/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi.

Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi.

Slovenya kampının son gününde kamp yapılan Kranj kentinin ikinci lig temsilcisi NK Triglav Kranj ile karşılaşan Trabzonspor, gençlerden kurulu kadrosuyla mücadele ettiği karşılaşmayı 4-0 kazandı.


Oyunun bütününde rakibine oranla topa daha fazla sahip olarak önde baskı kuran Trabzonspor, 4. Dakikada Umut Bozok’un attığı golle 1-0 öne geçti. Öne geçtikten sonra da oyun disiplinine bağlı kalan Bordo Mavili ekip yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyuna hakim olan Trabzonspor, ilk yarının başında olduğu gibi 50. Dakikada Umut Bozok ile skoru 2-0 yaptı. Bu skordan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Bordo mavili takım 61. Dakika Teklic ile skoru 3-0 a taşıdı. Bu dakikadan sonra sürekli yapılan oyuncu değişiklikleri ile oyunun temposu da düşerken Trabzonspor, 80. Dakikada oyuna sonradan giren genç oyuncusu Poyraz Efe’nin attığı golle skoru 4-0 yaptı ve maçta bu skorla sona erdi.


Eve dönüyorlar

Trabzonspor, 5 hazırlık yaptığı ve 24 gün süren Slovenya kampını bugün tamamlayarak TSİ 18.00'de özel bir uçakla Trabzon’a dönecek. Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavili takım Pazar günü taraftarının önüne çıkacak.


Bordo-mavililer 30 Temmuz Pazar günü Yunanistan’ın AEK Atina takımı ile karşı karşıya gelecek. Biletleri satışa sunulan karşılaşma saat 20.00 da başlayacak.





#Trabzonspor
#Hazırlık maçı
#Kranj
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