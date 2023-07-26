Trabzonspor kampı farklı kazanarak bitirdi

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyuna hakim olan Trabzonspor, ilk yarının başında olduğu gibi 50. Dakikada Umut Bozok ile skoru 2-0 yaptı. Bu skordan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Bordo mavili takım 61. Dakika Teklic ile skoru 3-0 a taşıdı. Bu dakikadan sonra sürekli yapılan oyuncu değişiklikleri ile oyunun temposu da düşerken Trabzonspor, 80. Dakikada oyuna sonradan giren genç oyuncusu Poyraz Efe’nin attığı golle skoru 4-0 yaptı ve maçta bu skorla sona erdi.