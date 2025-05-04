Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.