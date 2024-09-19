Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor'u konuk edecek.
Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer sahadan üç puanla galibiyetle ayrılmak istiyor.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Mehmet Eray, Ramazan, Cardoso.