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Trabzonspor - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:2919/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor - Kayserispor
Trabzonspor - Kayserispor

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor'u konuk edecek.


Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer sahadan üç puanla galibiyetle ayrılmak istiyor.


Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Mehmet Eray, Ramazan, Cardoso.


TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR CANLI SKOR






#Trabzonspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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