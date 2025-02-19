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Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

15:4919/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına saat 11.00'de yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavililer, saat 15.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Gaziantep FK

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