Trabzonspor taraftarından Hamsik'e sevgi seli

Hamsik için Akyazı’yaBugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Marek Hamsik’in futbol kariyerinde son maçına çıkacak olması maçın önüne geçti. Slovak yıldızı uğurlamak için Bordo Mavi taraftarlar maça büyük ilgi gösteriyor.

Lig maçı önemli değil

Süper ligde zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor’da Marek Hamsik’in futbol kariyerini sonlandıracak olması maçın önüne geçti. Önceki gün düzenlediği basın toplantısı ile futbol kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak yıldız, ailesinin isteği ile futbol yaşantısını Trabzonspor forması ile noktalayacağını ve bu kararı verirken zorlandığını söyledi. Trabzonspor tarihine futbol yaşantısını Bordo Mavili forma ile veda eden en kariyerli futbolcu olarak ta tarihe geçen Marek Hamsik için Trabzonspor taraftarları da harekete geçti.

Hamsik'e sevgi seli

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Akyazı stadına fazla ilgi göstermeyen Trabzonspor taraftarları, yarın oynanacak Alanyaspor maçında Marek Hamsik’e veda etmek için satışa sunulan biletlere büyük ilgi gösterdiler. Önceki gün satışa bunulan biletlere fazla ilgi gösterilmezken Hamsik’in Alanyaspor maçı ile birlikte Trabzonspor’un iç sahada ki son maça çıkacak olması nedeniyle maç biletlerine ilginin arttığı öğrenildi. Öte yandan bu maç öncesinde yönetim kurulunun Hamsik için bir tören düzenleneceği ve çeşitli ödüller vereceği öğrenildi.











