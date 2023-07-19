Trabzonspor transferi açıkladı: Göktan Gürpüz'ü kadroya kattılar

Geçen sezon ki kadrosunda yer alan 10 futbolcuyla yollarını ayıran bordo-mavililer şu ana kadar 5 yeni transfer yaptı. Halen takımla çalışmalarını sürdüren Gomez, Bardhi ve Siopis'e de bir çok kulüp talip olurken, yeni sezon öncesi bordo-mavililerin kadrosuna yeni oyuncuların da katılması bekleniyor.