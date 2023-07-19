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Spor

Trabzonspor transferi açıkladı: Göktan Gürpüz'ü kadroya kattılar

Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

21:40 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Göktan Gürpüz

Göktan Gürpüz

Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi.


Trabzonspor'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz’ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.


KAP'a yapılan bildirimde; Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlandığı yazıldı.


Aynı zamanda yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 7 milyon lira, 2024-2025 futbol sezonu için 8.8 milyon lira, 2025-2026 futbol sezonu için 11 milyon lira garanti ücret ödeneceği bildirildi.


Opsiyon hakkı Trabzonpor tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2026-2027 futbol sezonu için 14 milyon lira ve 2027-2028 futbol sezonu için 17 milyon lira garanti ücret ödeneceği yazıldı.


Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı da bildirime eklendi.



#Göktan Gürbüz
#Trabzonspor
#Transfer
43 dakika önce
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