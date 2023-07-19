Trabzonspor transferi açıkladı: Göktan Gürpüz'ü kadroya kattılar

Göktan Gürpüz
Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz’ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.
KAP'a yapılan bildirimde; Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlandığı yazıldı.
Aynı zamanda yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 7 milyon lira, 2024-2025 futbol sezonu için 8.8 milyon lira, 2025-2026 futbol sezonu için 11 milyon lira garanti ücret ödeneceği bildirildi.
Opsiyon hakkı Trabzonpor tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2026-2027 futbol sezonu için 14 milyon lira ve 2027-2028 futbol sezonu için 17 milyon lira garanti ücret ödeneceği yazıldı.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı da bildirime eklendi.