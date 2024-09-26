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Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının gözlemcisi değişti

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının gözlemcisi değişti

18:3326/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin gözlemcisinin değiştiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin gözlemcisinin değiştiğini duyurdu.


TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"29 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir."


Trabzonspor - TÜMONSAN Konyaspor karşılaşması 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.






#Trabzonspor
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig

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