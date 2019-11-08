Trabzonspor veda etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, 4. hafta maçında Rusya deplasmanında Krasnodar’a 3-1 yenildi. Bu sonuçla 1 puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi. Evinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Krasnodar karşısına sakat ve yorgun futbolcularının çokluğu nedeniyle genç bir kadro ile çıkan bordo-mavili takım, özellikle oyunun ilk bölümünde savunma ağırlıklı bir anlayışla mücadele ederken çabuk ataklarla sonuç üretmeye çalıştı. 27. dakikada gelişen Krasnodar atağında, savunmada meydana gelen karambolde boşta kalan topa Manuel Fernandes vurdu, Serkan’a çarpan top filelere gitti: 1-0. 35’de Süleymanov’un pasında topla buluşan Manuel Fernandes topuğuyla kaleci Erce’nin sağından filelere gönderdi: 2-0. Trabzonspor, ikinci yarıda da savunma güvenliğini ön planda tutup orta alanda kazanılan toplarla ani ataklarla sonuç üretmeye çalıştı. 57. dakikada Ahmet Canbaz’ın ceza alanı dışından attığı şutta top üstten auta çıktı. 64. dakikada Nwakaeme, 71. dakikada da Sörloth’un oyuna girmesiyle hareketlenen Trabzonspor, oyunu ön tarafa taşımaya çalışarak gol arayışlarında bulunurken, Krasnodar’da savunma güvenliğini ön planda tutup kontra ataklarla farkı arttırmaya çalıştı. 90+3’de Stotsky’in soldan kullandığı kornerde İgnatyev ile skoru 3-0’a getirdi. 90+4’de Nwakaeme sol çaprazdan attığı şutla durumu 3-1 yaptı ve maç bu sonuçla bitti. Gruptaki diğer maçta ise İsviçre ekibi Basel, sahasında İspanyol temsilcisi Getafe’yi 2-1 yendi.





KIZMAYACAĞIZ ÇALIŞACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonrası yaptığı açıklamada, “Genç takımımızdan da aldığımız bazı oyuncuların içinde olduğu futbolcuları kullandık. Gençlerimiz hata da yaptılar ama onlara kızmayacağız, sarıp sarmalayacağız. Uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet edecekler. Gençlere daha fazla forma şansı verdik. Bazen zorunluluk bizi o noktaya itti çünkü dar bir kadroyla mücadele ediyoruz” dedi. Yedikleri ilk gole kadar iyi oynadıklarını belirten Karaman, “Elbette ki her müsabakada hangi oyuncuyu kullanırsak kullanalım futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz.Eksik oyuncuların da katılımıyla hem Türkiye Lig’inde hem Avrupa’da hem de başlayacak olan Türkiye Kupası’nda en iyi sonucu almaya çalışacağız” diye konuştu.

Karaman’dan kadro sürprizi

Trabzonspor 9 oyuncusundan yoksun gittiği Rusya’da gençlerden oluşan kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11’de 8 farklı isime forma vererek büyük bir rotasyon gerçekleştirirken, kalede Uğurcan’ın yerine Erce, Pereira’nın yerine Serkan Asan, Hüseyin’in yerine Campi, Novak’ın yerine Abdurrahim Dursun, Sosa’nın yerine Hosseini, Yusuf Sarı’nın yerine Avdijaj, Nwakaeme’nin yerine Kamil Ahmet ve Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi. Sakatlıkları nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Arda Akbulut, Sturridge, Obi Mikel’in yanı sıra dinlendirilen Pereira kadroda yer almadı. Sahaya kaptan olarak Kamil Ahmet çıktı.

Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa sezon başından beri ilk kez bir maçta yer almazken, Karadeniz ekibi 23 yaş altı 8 oyuncuyla sahaya çıktı. Kaleci Erce Kardeşler’in yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen 20 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun, yine 20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ve 17 yaşındaki forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alırken, maç öncesi de ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkış ve tezahüratlarla moral verdi. Öte yandan maç öncesi Trabzonspor yönetimine ev sahibi kulüp dostluk yemeği verdi.