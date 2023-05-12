|
Spor

"Zirve yarışında olan bir takım kuracağız"

Süper Lig'de 18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'da gelecek sezonun yapılanmasını masaya yatıracak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ali Kemal Yazıcı
09:26 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan ve Nenad Bjelica

Ertuğrul Doğan ve Nenad Bjelica

Trabzonspor'da yeni sezonun planlamasına başlandı. Hırvat teknik adam Bjelica ile Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'da bir araya gelecek.


Toplantının ana konusunu kalacak ve gönderilecek futbolcular ile gelmesi planlanan oyuncular oluşturacak. 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçı için 17 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek bordo-mavililerde aynı günün akşamı görüşmeyi planlayan ikilinin önceliği, ekonomik tabloya uygun kadro yapılanmasının oluşturulması. Bjelica'nın, Doğan'a detaylı bir rapor sunması da bekleniyor.


Kadroda yer açılacak

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım oluşturmayı planlayan ve önceliği ekonomik yapılanmaya veren Başkan Ertuğrul Doğan, öncelikle kadroda yer açarak uygun transfer bütçesi ile teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayacak.


Başkan Doğan, "Herkesin beğeni ile izleyeceği ve zirve yarışı içinde olacak bir takım kurmak için çalışıyoruz. Takımın genel durumu ile ilgili detaylı bir toplantı yaparak teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.


Fenerbahçe mesaisi başladı

Sahasında Ankaragücü'nü mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, iki günlük izinin ardından 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica'nin gözetiminde yapılan idmana, cezalı olduğu için Fenerbahçe maçında oynayamayacak Bakasetas ile sakat olan Trezeguet ve Siopis katılmadı. Tedavilerine devam edilen iki isim pazartesi takıma katılabilecek.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Nenad Bjelica
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.