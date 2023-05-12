Trabzonspor'da yeni sezonun planlamasına başlandı. Hırvat teknik adam Bjelica ile Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'da bir araya gelecek.





Toplantının ana konusunu kalacak ve gönderilecek futbolcular ile gelmesi planlanan oyuncular oluşturacak. 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçı için 17 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek bordo-mavililerde aynı günün akşamı görüşmeyi planlayan ikilinin önceliği, ekonomik tabloya uygun kadro yapılanmasının oluşturulması. Bjelica'nın, Doğan'a detaylı bir rapor sunması da bekleniyor.





Kadroda yer açılacak





Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım oluşturmayı planlayan ve önceliği ekonomik yapılanmaya veren Başkan Ertuğrul Doğan, öncelikle kadroda yer açarak uygun transfer bütçesi ile teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayacak.





Başkan Doğan, "Herkesin beğeni ile izleyeceği ve zirve yarışı içinde olacak bir takım kurmak için çalışıyoruz. Takımın genel durumu ile ilgili detaylı bir toplantı yaparak teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.





Fenerbahçe mesaisi başladı





Sahasında Ankaragücü'nü mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, iki günlük izinin ardından 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica'nin gözetiminde yapılan idmana, cezalı olduğu için Fenerbahçe maçında oynayamayacak Bakasetas ile sakat olan Trezeguet ve Siopis katılmadı. Tedavilerine devam edilen iki isim pazartesi takıma katılabilecek.



