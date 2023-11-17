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Spor

Trabzonspor'da Afrika endişesi

13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na Trabzonspor'dan 4 futbolcunun çağrılması gündemde. Ülkelerinden davet alırlarsa Mısırlı Trezeguet, Fildişi Sahili'nden Pepe, Nijeryalı Onuachu ve Gine'den Mendy bir ay bordo-mavili takımı yalnız bırakacak.

Ali Kemal Yazıcı
10:53 - 17/11/2023 Friday
Yeni Şafak
Onuachu ve Pepe'nin milli takıma çağrılma ihtimali bulunuyor.

Onuachu ve Pepe'nin milli takıma çağrılma ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, yarışın içinde olan takımlarda Afrika Kupası endişesi yaşanmaya başladı. 2024 Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başlarken bu süreçte hangi takımların eksik kalacağı merak ediliyor. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan ülkelerin milli takımlarının davet etmesi durumunda Türkiye'de birçok oyuncu bu süreçte Süper Lig maçlarını kaçıracak.


Afrika Kupası 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek ve bu süreç Süper Lig'de en az 4 maçlık bir periyoda denk geliyor. Bu konuda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan biri de Trabzonspor olarak öne çıkıyor. Bu turnuva için 4 önemli oyuncusundan mahrum kalması beklenen Trabzonspor'da alternatif arayışı başladı.


İlk 11'in önemli isimleri

Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı tarafından Trezeguet'nin davet edilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Yine bu sezon kupaya ev sahipliği yapacak olan Fildişi Sahili'nin sakatlık sonrası bordo-mavili takımda form bulmaya başlayan Nicolas Pepe'yi davet etmesi de muhtemel. Bir başka önemli gelişme ise Paul Onuachu'nun, Nijerya Milli Takımı için çağrılabilecek olması. Mendy de Gine asıllı olduğu için Gine Milli Takımı'ndan davet alabilir.




Avcı alternatif hazırlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, söz konusu isimlere davet gelmesi durumunda alternatiflerini üretmek için şimdiden çalışmalara başladı. Bordo-mavililer, Afrika Uluslar Kupası sürecini, deplasmanda Antalyaspor ile içeride G.Saray, dış sahada Çaykur Rize, evinde Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş ve sahasında Hatayspor maçları ile tamamlayacak.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Abdullah Avcı
#Onuachu
#Trezeguet
#Afrika Uluslar Kupası
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