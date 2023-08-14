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Spor

Trabzonspor'da derbi hesapları

Hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica ve yardımcıları sarı-kırmızılıları mercek altına aldı. Bordo-mavililer, derbiyi kazanarak hem yoluna kayıpsız devam etmek hem de rakiplerine göz dağı vermek istiyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:24 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Derbi hazırlıkları sürüyor.

Derbi hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezona sahasında oynadığı Antalyaspor maçı ile başlayan ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak lige 3 puanla giren Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük izinin ardından bugün başlanacak.


Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının yanı sıra ligde önceki akşam oynanan Kayserispor maçlarını kurmaylarıyla birlikte izleyen Teknik Direktör Nenad Bjelica, sarı-kırmızılı takımı detayları ile izleyerek antrenman ve formasyon programını hazırladı. Yardımcıları ile birlikte tesislerde Galatasaray'ın Kayseri maçını sürekli not tuttuğu ve maç sonunda da yardımcıları ile birlikte değerlendirme yaptığı belirtildi.


Trabzonspor, derbiyi kazanarak hem yoluna kayıpsız devam etmek hem de rakiplerine göz dağı vermek istiyor.


Visca yerine Abdülkadir

Bir taraftan maç hazırlıklarını yapan Hırvat teknik adam bir diğer yandan da yapılacak transferleri beklerken, sakat oyunculara Visca'nın da eklenmesi moralini bozdu.


Sakat oyunculardan Hüseyin Türkmen'in Galatasaray maçına yetiştirilebileceği öğrenilirken Visca'nın yerine Abdülkadir Ömür'ün görev yapabileceği belirtildi.


Galatasaray maçına tam konsantre ve hazır olarak çıkmayı planladıklarını belirten Bjelica, "Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray, birçok Avrupa maçı oynadı. Dolayısıyla o maçlar üzerinden neler yapmamız gerektiğine bakacağız. Takımımız çok hazır ve iyi bir şekilde Galatasaray maçına çıkacak" dedi.






#Trabzonspor
#Galatasaray
#Derbi
#Trendyol Süper Lig
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