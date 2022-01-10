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Edin Visca heyecanı

Trabzonspor ile antrenmanlara başlayan ve arkadaşlarıyla kısa sürede uyumu yakaladığı gözlenen Edin Visca'nın hafta sonu deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında sahada olması bekleniyor.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonsporda Edin Visca ne zaman oynayacak?
Visca, Trabzonspor'da 18 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor'un geçen hafta Başakşehir’den kadrosuna kattığı Edin Visca, ara transferin başlayacağı 12 Ocak tarihinden sonra bordo-mavili forma ile resmi maçlara çıkmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takımla antrenmanlara başlayan ve arkadaşları ile kısa sürede uyumu yakaladığı gözlenen Boşnak oyuncunun hafta sonu deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında sahada olması bekleniyor.

Gervinho’nun sakatlığı nedeniyle sağ kenar hücum bölgesini Abdülkadir Ömür ile doldurmaya çalışan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Visca’nın gelmesiyle sistemde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile yıllar sonra Trabzonspor'da buluştu.
Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile yıllar sonra Trabzonspor'da buluştu.

Avcı'nın eli güçlendi

Visca transferi ile alternatiflerin arttığı Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın da eli güçlendi. Bordo-mavili takımda hücum bölgesinde Visca’nın yanı sıra Cornelius ile Nwakaeme’nin görev yapması beklenirken, orta alanda kıyasıya bir mücadele olacak. Bu bölgede Hamsik’in forması garanti olarak görünürken, iki mevki için tam 6 futbolcu ter dökecek. Daha önce bu bölgede Hamsik, Bakasetas, Siopis, Berat, Dorukhan ve Yunus forma giyerken, Visca’nın gelişinden sonra sağ kenarda görev yapan Abdülkadir Ömür de 10 numara pozisyonunda oynamak için çaba gösterecek.

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