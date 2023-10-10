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Spor

Trabzonspor'da hareketli günler

İstikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, bugün Hırvat çalıştırıcı ile görüşecek. Bjelica tazminat konusunda ısrarcı olursa tek taraflı fesih de gündeme gelecek.

Ali Kemal Yazıcı
09:46 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Nenad Bjelica'nın yerine Abdullah Avcı gelecek.

Nenad Bjelica'nın yerine Abdullah Avcı gelecek.

Son alınan Adana Demirspor mağlubiyetinden sonra hareketli günler yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yol ayrımına gelinirken, Hırvat çalıştırıcıyla sözleşmenin feshi konusunda anlaşmanın hesapları yapılıyor. Sözleşmesini fesih için 2.5 milyon euro seviyelerinde bir rakam talep eden Bjelica ile henüz anlaşma sağlanamazken yönetim, Hırvat teknik adama sezon sonuna kadar toplam 1,5 milyon euro tutarındaki maaşını ödeyerek yolları ayırmayı planlıyor.


Bjelica'nin, bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor.



Tek taraflı fesih gündemde

Trabzonspor'da yönetim kurulu ile bir araya gelecek Bjelica ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Hırvat teknik adamın tazminatı konusunda ısrarcı olması halinde sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi de alternatif olarak değerlendirilecek. Bordo-mavili yönetim, fesih işlemlerini bugün yaparak yarın başlayacak antrenmanlar öncesinde Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamayı planlıyor. Trabzonspor'da ikinci Avcı döneminin başlaması bekleniyor.


Zirve ile fark açıldı

Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, zirveyle arasında puan farkını açarken, geçtiğimiz sezonu arattı. Bordo-mavili takım, bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederek 12 puan topladı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftalık bölümünde ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 16 puan almıştı. Karadeniz ekibi, zirve ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkmasına engel olamayarak son 6 sezonun en büyük puan farkını yaşadı. Söz konusu haftalara bakıldığında Trabzonsporün, 20172018 sezonunda lider ile arasında 13 puanlık bir fark bulunuyordu.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Abdullah Avcı
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