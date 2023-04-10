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Spor

Trabzonspor'da hoca için 2 seçenek var

Trabzonspor'da teknik direktör konusunda iki seçenek öne çıktı. Ya Derelioğlu ile devam edilip sezon sonunda Pirlo ya da Fatih Tekke getirilecek. Veya Şota ile Sergen Yalçın'la şartlarda anlaşılarak bu hafta içinde yeni teknik adam belirlenecek.

Ali Kemal Yazıcı
10:24 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da teknik direktör sorununun kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da teknik direktör sorununun kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da gözler takımın başına kimin getirileceğine çevrilmiş durumda. Bordo mavili yönetimin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki sezonu şu an takımın başında bulunan İhsan Derelioğlu ile tamamlamak.


4 isim gündemde

Sezon sonunda ise Fatih Karagümrük çalıştırıcısı Andreas Pirlo veya İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke'den birini takımın başına getirmek. Trabzonspor'un önündeki diğer ihtimal ise Sergen Yalçın ya da Şota Arveladze'den birini şartların oluşması durumunda hemen takımın başına getirmek olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer, daha önce Yalçın ile görüşmüş ancak kendisi ve yardımcıları için istediği yıllık ücret ve istediği transferler nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Ertuğrul Doğan başkanlığında bugün toplanacak yönetimin nihai kararı vermesi bekleniyor.


Kısa süre içinde belli olacak

Trabzonspor yönetimi dün teknik direktör konusunda açıklama yayınladı. Açıklamada, "Takım çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşmenin etik olmayacağından şu an sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz" ifadeleri kullanıldı.







#Trabzonspor
#Sergen Yalçın
#Şota
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