Trabzonspor'da hoca için 2 seçenek var

Sezon sonunda ise Fatih Karagümrük çalıştırıcısı Andreas Pirlo veya İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke'den birini takımın başına getirmek. Trabzonspor'un önündeki diğer ihtimal ise Sergen Yalçın ya da Şota Arveladze'den birini şartların oluşması durumunda hemen takımın başına getirmek olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer, daha önce Yalçın ile görüşmüş ancak kendisi ve yardımcıları için istediği yıllık ücret ve istediği transferler nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Ertuğrul Doğan başkanlığında bugün toplanacak yönetimin nihai kararı vermesi bekleniyor.