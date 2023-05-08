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Spor

Trabzonspor'da kart alarmı

Son haftalarda gördüğü kartlarla dikkat çeken Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, kart sınırındaki 5 oyuncusunu uyararak, Fenerbahçe maçında cezalı olmamalarını istedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:11 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nenad Bjelicaj, Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini bugün yaşamak istiyor.

Nenad Bjelicaj, Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini bugün yaşamak istiyor.

Aldığı istikrarsız sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Trabzonspor'da son haftalarda görülen kartlar, bordo-mavili takımda kadro istikrarını da sekteye uğratıyor.


Son iki haftada önce Larsen, ardından da Bakasetas'ın kırmızı kart görmesi ile cezalı duruma düşmesi teknik direktör Nenad Bjelica'yı harekete geçirdi. Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek olan Bakasetas'ı örnek göstererek oyuncularını uyaran Hırvat teknik adam, Fenerbahçe karşısına ideale yakın kadro ile çıkmak istediğini belirtti.


İdmanda uyardı

Kaleci ve kaptan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Siopis, Bartra, Eren Elmalı ile Umut Bozok'un kart sınırında olduğunu ve bu akşam oynanacak Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında oynayamayacak olduğunu hatırlatan Bjelica'nın, dün yapılan antrenmanda her ne olursa olsun kart görmemeleri konusunda bu oyuncuları uyardığı öğrenildi.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
#Fenerbahçe
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