Trabzonspor'da kart alarmı

Son iki haftada önce Larsen, ardından da Bakasetas'ın kırmızı kart görmesi ile cezalı duruma düşmesi teknik direktör Nenad Bjelica'yı harekete geçirdi. Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek olan Bakasetas'ı örnek göstererek oyuncularını uyaran Hırvat teknik adam, Fenerbahçe karşısına ideale yakın kadro ile çıkmak istediğini belirtti.

Kaleci ve kaptan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Siopis, Bartra, Eren Elmalı ile Umut Bozok'un kart sınırında olduğunu ve bu akşam oynanacak Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında oynayamayacak olduğunu hatırlatan Bjelica'nın, dün yapılan antrenmanda her ne olursa olsun kart görmemeleri konusunda bu oyuncuları uyardığı öğrenildi.