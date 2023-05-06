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Spor

Trabzonspor'da kritik zirve

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica bir araya gelerek gelecek sezonun planlamasıyla ilgili fikir alış verişinde bulundu. Gidecek ve kalacak futbolcuların yanı sıra takım yapısı da masaya yatırıldı.

Ali Kemal Yazıcı
09:09 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan ile Nenad Bjelica toplantı yaptı.

Ertuğrul Doğan ile Nenad Bjelica toplantı yaptı.

Geçen sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon beklenenin çok gerisinde kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlamasına başlandı.


Hafta içinde Trabzon'a gelen Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica ile bir araya gelerek transferle ilgili uygulanması düşünülen stratejileri masaya yatırdı. Öncelikli olarak futbolcuların ücretlerinde standardın aşılmaması konusunda fikir birliğine varan ikili, gidecek ve kalacak oyuncular ile ilgili Fenerbahçe maçından sonra harekete geçecek.


Teklifler değerlendirilecek

Yapılması gereken transferlerin hazırlık kampına yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini belirten başkan Doğan, öncelikle gönderilecek oyuncular konusunda da ekonomik olarak zarara uğramamayı hedefliyor.


Kaptan Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Gomez, Trezeguet ve Bakasetas için gelecek teklifleri de değerlendirecek bordo-mavili yönetim, bu oyuncuların gitmesi halinde alternatiflerinin belirlenmesi ve transfer çalışmalarına başlanması için de Nenad Bjelica'dan gelecek raporu bekleyecek.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Ertuğrul Doğan
#Nenad Bjelica
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