Trabzonspor'da performanslar belirleyici olacak

Trabzonspor'da en güçlü hedef Türkiye Kupası olarak öne çıktı. Kupayı kazanarak gelecek sezon en kestirme yoldan Avrupa kupalarında olmayı hedefleyen bordo-mavililer açısından sezonun kalan kısmı takımdaki oyuncular için de ayrı bir önem kazandı. Hem kalmak isteyenler hem de yurt dışına transfer gerçekleştirmeyi planlayanlar için sezonun kalan bölümünde sergileyecekleri performans belirleyici olacak.





Talipleri olan Uğurca, Abdülkadir, Bakasetas, Bartra, Hugo ve Larsen gibi isimlerin sergileyecekleri performans hem talipleri hem de kendilerine önerilecek ücretler konusunda belirleyici olacak. Yeterli performansı gösteremeyen ve gönderilecek isimler de sezon sonunda netleştirilecek.





Takviyeler belirlenecek





Trabzonspor yönetimi de sezon sonunda yapacağı transfer hamlelerini takımdaki oyuncuların durumuna göre belirleyecek. Bordo-mavili yönetim, talipleri olan isimlerden 30 milyon euroluk bir kazanç hedefliyor. Bordo-mavili yönetim, transfer beklentisi olan isimlerin sergileyecekleri performansla fiyatlarını artırmalarını bekliyor.





Gönderilecek isimlerin ardından gereken yerlere takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetiminin, alınacak oyunculara toplamda 20 milyon euro'yu geçmeyen bir harcama yapması bekleniyor. Toplam 35 milyon euro tutarında olan maaş ücretleri de 20 milyon euro civarına indirilmeye çalışılacak.



















