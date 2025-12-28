Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlıkları başladı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor, Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.