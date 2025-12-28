Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlıkları başladı

21:5828/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor, Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.


Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.


Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.




#Trabzonspor
#Süper Kupa
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çankırı’da 9 ilçede eğitime kar engeli: Çankırı'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Valilik açıkladı