Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine transfer oldu

Trabzonspor'da son haftalarda sergilediği performansla tepki çeken sol bek oyuncusu Arif Boşluk, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'a bonservisiyle birlikte transfer oldu.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı habere göre; TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor’dan Arif Boşluk ile 3.5 yıl anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp bu transferden bonservis ücreti alacak.