Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine transfer oldu

18:2928/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'da forma genç futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da son haftalarda sergilediği performansla tepki çeken sol bek oyuncusu Arif Boşluk, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'a bonservisiyle birlikte transfer oldu.


Gazeteci Ertan Süzgün'ün sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı habere göre; TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor’dan Arif Boşluk ile 3.5 yıl anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp bu transferden bonservis ücreti alacak.

Trabzonspor altyapısında yetişen Arif Boşluk, son 3 yıldır A takım seviyesinde forma giydi. Bu sezon 15 karşılaşmada 555 dakika süre alan Boşluk, herhangi bir skor katkısı veremedi.







