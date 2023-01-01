Karadeniz ekibinde Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2'şer golle takımına katkı sağlarken, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Onuachu ve Visca da 1'er gol kaydetti.

Üçüncü haftada Bakasetas ile Enis Destan'ın gollerine karşın sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4. haftada Kasımpaşa'yı Bardhi (2), Enis Destan, Benkovic ve Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5-1 yendi. Bordo-mavililer, son maçında ise konuk ettiği Beşiktaş'a Onuachu, Visca ve Bakasetas'ın golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.