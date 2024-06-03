Trabzonspor'da transfer hamlesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu hafta içinde bir araya gelerek son durumu masaya yatıracakları ifade edildi. Toplantı için, yurt dışında bulunan başkan Doğan'ın Türkiye'ye dönmesi beklenirken, yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Söz konusu toplantıda hem transfer listesinde yer alan ve bonservisi Club Brugge'da bulunan Roman Yaremchuk, Sheffield United'dan Oli McBurnie, Olimpiakos'tan Kostas Fortounis, Standart Liege'den Cihan Çanak, Clermont'tan Muhammed Cham gibi isimler hakkında gelinen son noktanın masaya yatırılacağı belirtildi. Bunun yanında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Southampton'dan Paul Onuahcu'nun durumu ile Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'dan ayrılan Nwakaeme için de durum değerlendirilmesi yapılacağı öğrenildi.