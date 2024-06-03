|
Spor

Trabzonspor'da transfer hamlesi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, bu hafta içi listedeki isimlerin son durumunu değerlendirecek.

Ali Kemal Yazıcı
09:31 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı
Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu hafta içinde bir araya gelerek son durumu masaya yatıracakları ifade edildi. Toplantı için, yurt dışında bulunan başkan Doğan'ın Türkiye'ye dönmesi beklenirken, yarın İstanbul'da olması bekleniyor.


Söz konusu toplantıda hem transfer listesinde yer alan ve bonservisi Club Brugge'da bulunan Roman Yaremchuk, Sheffield United'dan Oli McBurnie, Olimpiakos'tan Kostas Fortounis, Standart Liege'den Cihan Çanak, Clermont'tan Muhammed Cham gibi isimler hakkında gelinen son noktanın masaya yatırılacağı belirtildi. Bunun yanında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Southampton'dan Paul Onuahcu'nun durumu ile Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'dan ayrılan Nwakaeme için de durum değerlendirilmesi yapılacağı öğrenildi.


Alınacak kararlar sonrası fikir birliğine varılan isimlerin bir an önce bitirilmesi için çalışmalara hız verilecek.




#Trabzonspor
#Roman Yaremchuk
#Ertuğrul Doğan
#Abdullah AVcı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS TYT AYT net puan ve sıralama hesaplama