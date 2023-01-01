Trabzonspor'da transfer zirvesi

Sezonun ilk yarısında aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkatleri üzerinde toplayan geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Öncelikli olarak maaş giderini düşürmek için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan bordo-mavililerde satışlardan elde edilecek gelirle kadrosunu doğru orantılı güçlendirme çalışmaları başladı. Önceki hafta teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek raporunu alan yönetim kurulu, transferde düğmeye basacak.





Detaylar masaya yatırılacak





Son oynanan Ümraniyespor maçı ile birlikte oynayamayan futbolcuların son durumunu da gözlemleyen Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda ekonomik olarak karşılığı olan oyuncuların satılması konusunda prensip kararına varıldığı öğrenildi. Maaş tutarını ortalama 10 Milyon Euro daha aşağıya çekmek için de harekete geçen yönetim kurulunun satılacak oyunculara göre takviye kararı alması bekleniyor.





Yabancı , kontenjanının dolu olmasının yanı sıra bazı oyuncuların yeterli performansı yakalayamamasının Abdullah Avcımın bu kararında etkili olduğu belirtildi. Bordo mavili yönetimin yarın oynanacak İstanbulspor maçından sonra Trabzon'da bir araya gelerek transfer çalışmaları ile ilgili olarak kapsamlı bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.







