Trabzonspor'dan Sami Uğurlu'ya cevap geldi

Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek kelime dahi etmeden gündem yaratmak amacıyla Trabzonspor oyuncularının hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada "Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir. Sayın Uğurlu'nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.