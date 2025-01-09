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Trabzonspor'dan Sami Uğurlu'ya cevap geldi

Trabzonspor'dan Sami Uğurlu'ya cevap geldi

10:099/01/2025, Perşembe
IHA
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Sami Uğurlu maç sonu Trabzonsporlu futbolcuları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Sami Uğurlu maç sonu Trabzonsporlu futbolcuları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun futbolcular Simon Banza ve Muhammed Cham hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşananlar ve konuk ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu’nun maç sonrası yaptığı açıklamalara bordo-mavili kulüpten tepki geldi.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun kupa maçının ardından bordo-mavili futbolcular Simon Banza ve Muhammed Cham hakkındaki açıklamalarının "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi.


Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek kelime dahi etmeden gündem yaratmak amacıyla Trabzonspor oyuncularının hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada "Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir. Sayın Uğurlu'nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.




#Trabzonspor
#Sami Uğurlu
#Alanyaspor
#Türkiye Kupası

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