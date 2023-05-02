Trabzonspor'un acı günü: Alaattin Kazancı vefat etti

Trabzonspor acı haberi duyurdu. Bordo-mavili kulübün medya çalışanlarından Alaattin Kazancı'nın 55 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.





Trabzonspor'dan yapılan vefat duyurusunda şu ifadelere yer verildi:





"Kulübümüz medya merkezinde görevli Alaattin Kazancı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.





2010 yılından beri kulübümüzde fotoğraf editörü olarak görev yapan Alaattin Kazancı’nın takımımızın elde ettiği birçok zaferi ölümsüzleştiren eserlerin altında imzası bulunuyordu.





Bir süredir siroz hastalığı ile mücadele eden Kazancı, geçtiğimiz hafta fenalaşması sonucu yatırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’nde bu sabah solunum yetmezliğine bağlı olarak yaşam mücadelesini kaybetti.





Aynı zamanda kulübümüz Divan Üyesi de olan değerli çalışma arkadaşımız Alaattin Kazancı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.





Not: Alaattin Kazancı'nın cenazesi 3 Mayıs Çarşamba (yarın) öğle namazını müteakip Boztepe Osmanlı Camii'nden kaldırılıp Yomra Kıratlı Köyü’nde bulunan aile mezarlığına defnedilecektir."















