Trabzonspor'un rotası zirve

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren Trabzonspor'da hedef, yeni oyun anlayışını oturtarak sistemi üst seviyelere çıkarmak. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, tüm oyuncularını kullanarak mevcut kadronun tamamından yararlanmaya çalışıyor.

"Şampiyonluğa oynayan takımlar dünyanın her yerinde yüzde 65 topa sahip olmalı"

Geçmişe dönük oyun planlamasını ve oynanan futbolu değerlendirdiklerini belirten Avcı, "Şampiyonluğa oynayan takımlar dünyanın her yerinde yüzde 65 topa sahip olmalı. Bunun yüzde 35'lik bölümünü de şiddetli baskıyla oluşturması lazım ki tekrar topu alıp oynayabilsin. Baskıyı onun için yapıyoruz ve bu oranı arttırmak için de tüm oyuncuları kullanıyoruz" dedi.

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Yeni oyun benimsetilecek

Yeni oyun anlayışının anlaşılması ve uygulanması konusuna sürekli çalıştıklarını da belirten teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle pas oyunu üzerinde dururken günde iki antrenmanla lig başlayana kadar benimsenen oyun anlayışını üst seviyeye çıkartmak için mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, sezonun geri kalan bölümünde kayıp yaşamadan zirveye yürümeyi hedefliyor.

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🔗 https://t.co/EfnJHfEVZF pic.twitter.com/uM8BzYGh3O — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 5, 2022



