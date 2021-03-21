Transfer var başarı yok

Bu sezon şampiyonluk hayalleri kuran Galatasaray, hedefinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Ligde üst üste 8 hafta kazanarak zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, son 4 haftada büyük düşüş yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Cimbom, bu 4 karşılaşmada yaşadığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Son olarak ligin alt sıralarında yer alan Çaykur Rizespor’a evinde 4-3 yenilen Galatasaray kötü gidişatı sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş’tan 2 maç fazla oynamasına rağmen, siyah-beyazlı ekibin 2 puan gerisinde bulunuyor. Beşiktaş’ın maçlarını kazanması halinde bitime kısa bir süre kala puan farkı 8’e çıkabilir.

REKLAM

29 futbolcu geldi

Galatasaray’ın son iki sezonda transfer ettiği 29 futbolcu da saha içerisinde başarıyı bir türlü getirmedi. Neredeyse 3 tane ilk 11’i dolduracak kadar oyuncu transfer eden sarı-kırmızılılar, bir türlü istenilen düzeyde performans gösteremedi.

Geçen sezona 3 kulvarda giriş yapan Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi’nde havlu attı. Devler Ligi’nde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, grubunda sonuncu olarak elendi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde ise Alanyaspor’a elendi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Süper Lig’i ise 6. sırada tamamladı.

Bu sezon da onca transfere rağmen görüntü değişmedi. UEFA Avrupa Ligi’ne play off turunda Rangers’a elenerek veda eden Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final aşamasında yine Alanyaspor’a geçildi.

REKLAM

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ise üst üste yaşanan puan kayıpları sebebiyle şampiyonluktan da uzaklaşıyor.

SPOR Mustafa Cengiz: İnşallah mayısta bu savaşı kazanacağız



