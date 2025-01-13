TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan sert tepki: "Hakemlere yenildik"

Trendyol Süper Lig 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya hakem Direnç Tonusluoğlu ile VAR hakemi Barış Saka'nın tartışmalı pozisyonlardaki verdiği kararlar damga vurdu.





TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak hakem kararlarına tepki gösterdi.





Başkan Ömer Korkmaz şöyle konuştu:

'Bunlarla nereye kadar gideceğiz!'

"Burada güzel mücadele vardı. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil! Her maç daha değerli bundan sonra! Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Anadolu kulüplerinin canı yanıyor. Fenerbahçe'de Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Dzeko'nun kırmızı kartı vardı. Korner olmayan pozisyondan gol yedik. Bunlarla nereye kadar gideceğiz!"





'Fenerbahçeli futbolcular bile 2 kişiyi atardı'

"Ceza sahasında atılan dirsek Kadıköy'de olsa, penaltı verilmeyecek miydi? Sahada hakem yok, VAR'da hakem yok. Kararları oyuncular verse, Fenerbahçeli futbolcular bile 2 kişiyi atardı. Oyuncularıma gurur duydum, onlara da söyledim. 'Fenerbahçe'ye değil, hakemlere yenildik' dedim."





'Oyuncularım isyan ediyor'

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik! Yenildiğimize üzülmedim, durumu gördük. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı koru' diyorlar ama ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, biz ne yapabiliriz başka?"





'Kendi aralarında oynasınlar'

"Başakşehir-Galatasaray maçını kendi maçımız gibi izliyoruz. Aman bir şey olmasın istiyoruz! Konuşmaları mı yasaklanacak, ne olacak bilmiyorum. Türkiye'deki futbol birkaç kulüpten ibaretse, kendi aralarında oynasınlar."





'Hakemleri baskı altına alıyorlar'

"Türk hakemleri baskıyı hissetmezlerse, iyi maç yönetirler. Bir hafta önceden rakipleri, hakemleri baskı altına alıyorlar."















