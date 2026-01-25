TÜMOSAN Konyaspor’da Abdullah Avcı sesleri: Teklife sıcak bakıyor

TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör arayışları başladı. Alınan kötü sonuçların ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırmayı planlayan yeşil beyazlılar, Abdullah Avcı ile masaya oturmuştu.

Edinilen bilgilere göre Abdullah Avcı, TÜMOSAN Konyaspor’dan gelen teklife olumlu yaklaştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde genel çerçevenin ele alındığı, sürecin kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.

Kötü gidişat durdurulmak isteniyor

Yönetimin hedefi, sezonun kalan bölümünde takımı düşüşten çıkaracak bir yapı oluşturmak. Bu doğrultuda Abdullah Avcı’nın tecrübesinin, TÜMOSAN Konyaspor’u yeniden ayağa kaldırabileceğine inanılıyor.

Hedef Türkiye Kupası

TÜMOSAN Konyaspor’da teknik yapılanma kadar sportif hedefler de önem taşıyor. Yönetimin, Abdullah Avcı’yı takımın başına getirerek Türkiye Kupası’na özel bir önem vermeyi planladığı öğrenildi. Kupayı, kulübü yeniden vitrine taşıyacak bir fırsat olarak gördükleri öğrenildi.

Fikstür avantajı var

TÜMOSAN Konyaspor kupa yolunda rakiplerine kıyasla daha dengeli bir fikstüre sahip. Bu avantajı daha tecrübeli bir isimle kullanmak isteyen yeşil beyazlılar, Abdullah Avcı ile birlikte Aykut Kocaman döneminde yaşanan Türkiye Kupası zaferini tekrarlamak istiyor.

Avrupa hedefi de masada

TÜMOSAN Konyaspor’da kupa başarısının yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda Avrupa kupalarına açılan bir kapı olarak görüldüğü biliniyor. Yeşil beyazlılarda, Türkiye Kupası üzerinden Avrupa arenasına dönmenin hem sportif hem de ekonomik açıdan kulüp için kritik bir adım olacağı görüşü hakim.











