Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Deniz Türüç TÜMOSAN Konyaspor'da

Deniz Türüç TÜMOSAN Konyaspor'da

20:483/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Deniz Türüç
Deniz Türüç

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.


Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.




#Deniz Türüç
#Transfer
#TÜMOSAN Konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı için ilk kez net rakam açıklandı: SSK-Bağ-Kur için %12,42 enflasyon zammı, taban maaş 19 bin TL...