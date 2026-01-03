Fenerbahçe Galatasaraylıları çıldırtan ismi alıyor: Avrupa basını transferi açıkladı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerini sürdürüyor. Leon Goretzka ve Joey Veerman transferinden istediğini alamayan sarı-lacivertliler, Serie A'da forma giyen yıldız oyuncu için teklifini yaptı.
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye için kolları sıvadı. Bayern Münih'ten Leon Goretzka ile ilgilenen sarı-lacivertliler rotayı İtalya'ya çevirdi.
İtalya basınından TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Laizo forması giyen Matteo Guendouzi ile ilgileniyor. Haberde sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için resmi teklifi yaptığı belirtildi.
Sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Guendouzi, ayrılığa sıcak bakıyor. Merkez orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.
Mattéo Guendouzi'yi Türk sporseverler Galatasaray gerginliğiyle hatırlıyor. Marsilya döneminde sarı-kırmızılılara karşı forma giyen Fransız isim, mücadele içerisinde tavırlarıyla Galatasaraylıların protestosuna maruz kalmıştı. RAMS Park'ta topu her ayağına alışında ıslıklanan Guendouzi, sezon başında Lazio ile oynanan hazırlık maçında da tepki çekmişti.