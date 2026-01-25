TÜMOSAN Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi bitiyor: Yeni adres Abdullah Avcı

TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılıyor. Yeşil-beyazlı ekipte alınan sonuçların, beklentilerin gerisinde kalması sonrasında yönetimin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük değişimine gidiyor.

Takım maç kazanamıyor

Çağdaş Atan yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor, oynadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Özellikle ligde hiç kazanamayan Çağdaş Atan, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Yönetim tecrübeye yöneldi

Kötü gidişatın ardından TÜMOSAN Konyaspor yönetiminin, takımı toparlayabilecek ve lig deneyimi yüksek bir teknik direktör arayışına girdiği öğrenildi. Daha önce Aykut Kocaman ile yakalanan başarının benzerini Abdullah Avcı ile yaşamak isteyen TÜMOSAN Konyaspor yönetimi tecrübeli hoca ile temasa geçti.

Abdullah Avcı ile görüşme yapıldı

Edinilen bilgilere göre TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın projeye yaklaşımı ve şartların değerlendirilmesinin ardından sürecin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.











