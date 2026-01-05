Yeni Şafak
Trabzonspor Arif Boşluk'u TÜMOSAN Konyaspor'a kiraladı

Trabzonspor Arif Boşluk'u TÜMOSAN Konyaspor'a kiraladı

5/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Arif Boşluk (sağda) rakibiyle mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Arif Boşluk (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Arif Boşluk'un TÜMOSAN Konyaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Arif Boşluk'un Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.


Açıklamada, "Anlaşmaya göre Konyaspor Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, kulübümüze 550 bin avro KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.


Ayrıca, Konyaspor'un futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyeceği kaydedildi.



