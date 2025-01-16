TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleye takviye! Bahadır Han Güngördü'yü renklerine bağladı

TÜMOSAN Konyaspor ligde topladığı 20 puanla 15. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, kaleci Bahadır Han Güngördü'yü kadrosuna kattığını duyurdu. Deneyimli eldiven sezon sonuna kadar Iğdır Futbol Kulübü’nde forma giyecek.
Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-beyazlılar son olarak kaleye takviye yaptı.
TÜMOSAN Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen kaleci Bahadır Han Güngördü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahadır, 2024-25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Iğdır Futbol Kulübü’nde forma giyecektir.
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