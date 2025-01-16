TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleye takviye! Bahadır Han Güngördü'yü renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-beyazlılar son olarak kaleye takviye yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen kaleci Bahadır Han Güngördü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahadır, 2024-25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Iğdır Futbol Kulübü’nde forma giyecektir.