UEFA köşeye sıkıştı: İsrail'e men kapıda

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail için spor dünyasından yükselen seslerle birlikte gözler Avrupa ve dünya sporunun çatı kuruluşlarına çevrildi. Ukrayna'ya saldırısının ilk günlerinden Rusya'yı tüm spor müsabakalarından men eden bu kuruluşlar, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de soykırım yapan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulamadı. Başta dünya futbolunun tepesindeki FIFA ile Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın, çocukları katleden İsrail karşısındaki duyarsızlığı tepkilerin daha da artmasına neden oldu.





Fitili Sanchez ateşledi





Futbol dünyasından en büyük çıkış ise İspanya'dan geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde kendi takımlarını turnuvaya götürmeyebileceklerini açıkladı. İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de Sanchez'in açıklamalarına destek vererek, "Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İspanyol toplumunun büyük çoğunluğu bu durumu kabul etmiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" ifadelerini kullandı.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez





Cantona Londra'da konuştu





Bu açıklamalar kısa süre içerisinde dünya gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, İspanya'nın söylemini destekledi ve diğer ülkelerin de bu yönde harekete geçmesini dile getirdi. Bu çıkışa bir destek de Londra'dan geldi. İngiltere'nin başkentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) etkinliğinde eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona'nın konuşmaları damgasını vurdu. Efsane yıldız, FIFA ve UEFA'nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, "Rusya, Ukrayna'da savaş başlattıktan 4 gün sonra FIFA ve UEFA, Rusya'yı men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü'nün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor" diye konuştu.

Eric Cantona





Biri İsrailli 19 üye bulunuyor





İsrail basınında yer alan bir habere göre, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) futbol dünyasından gelen tepkiler karşısında bir adım atmaya mecbur kaldı. Yarın (23 Eylül Salı) toplanma kararı alan UEFA'nın, soykırımcı İsrail'in milli takım ve kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesi yönünde bir oylama yapacağı öğrenildi. Aleksander Ceferin başkanlığındaki UEFA'nın yürütme komitesinde biri İsrailli 19 üye bulunuyor. UEFA'nın olası "askıya alma" kararı, İsrail'in tüm spor organizasyonlarından men edilmesinin de yolunu açmış olacak. Bu arada İsrail Futbol Federasyonu'nun bu oylamayı durdurmak için yoğun çabalar sarf ettiği de öğrenildi.









Geçen ay PSG-Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa final maçında "Çocukları öldürmeyi bırakın, sivilleri öldürmeyi bırakın" yazılı pankart açılmıştı. Afişe onay veren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, daha sonra hükümetlerin eylemleri nedeniyle sporcuları cezalandırmak istemediğini ancak artan kamuoyu baskısını kabul ettiğini söylemişti.











