UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları yarın çekilecek

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye 1. torbadan katılacak

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

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Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:

A Ligi

1. torba: Fransa, İspanya, İtalya, Belçika

2. torba: Portekiz, Hollanda, Danimarka, Almanya

3. torba: İngiltere, Polonya, İsviçre, Hırvatistan

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4. torba: Galler, Avusturya, Çekya, Macaristan

B Ligi

1. torba: Ukrayna, İsveç, Bosna Hersek, İzlanda

2. torba: Finlandiya, Norveç, İskoçya, Rusya

3. torba: İsrail, Romanya, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti

4. torba: Slovenya, Karadağ, Arnavutluk, Ermenistan

D Ligi

1. torba: Kazakistan - Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Lihtenştayn, Malta

2. torba: Letonya, San Marino, Andorra

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

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B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022

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3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023

Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024