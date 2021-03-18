"Ülkemizi seviyoruz sporu destekliyoruz"

Spor dünyası, dünyayı etkisine alan koronovirüs salgınından ekonomik olarak büyük zarar gördü. Bu süreçte, tribünlerdeki seyirci gelirinden olan spor kulüpleri, sponsor gelirlerinde de düşüş yaşadı. Ancak, Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteren HDI Sigorta, sektördeki rakiplerinin aksine sponsorluk faaliyetlerini artıran şirket oldu. HDI Sigorta, Türkiye’de 27 ilde, 49 kulüp, 7 farklı branş ve 3 bireysel sporcuya sponsorluk desteği veriyor. Kurum, sadece spor alanında değil; 81 vilayette, 3 bin 300 noktada temsil edilen, acentaları ve iş ortakları olan bir yapıda. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da TVNET ve Yeni Şafak’ın konuğu olarak, hem pandemi sürecinin sponsorluklara etkisini hem de şirketin spor alanındaki faaliyetlerini anlattı.

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Ceyhan Hancıoğlu, “HDI Grubu, Almanya’da 3. büyük sigorta grubu Talanx Grubu’nun mensubu bir sigorta şirketi. Sporla da ilgisi, Almanya’nın Hannover şehrinin 52 bin kişilik arenasına ismini vermiş bir grup. Biz de sponsorluklar konusunda oradan feyz aldık ancak biraz abarttık. Çünkü sporu seven bir ekibiz. Sporun içinden geliyoruz” dedi.

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Albayrak ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu (sağda)

TÜRK SPORUNUN YANINDAYIZ

Sponsorluğun sonuçta bir alışveriş olduğunu dile getiren HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “İki tarafında menfaatine olması gereken bir süreç. ‘Biraz abarttık’ derken, iş ticaretin dışına çıktı. Gönül bağı diyelim, temsil edilmek diyelim, gelen kulüplerimizi ve yöneticilerimizi kırmamak diyelim. Türkiye gibi bir coğrafyada, memleketimiz, vatanımız, böyle bir coğrafyanın neredeyse her tarafında irili ufaklı kulüp, branş ayrımı yapmaksızın bu yola gönül veren, Türk sporunun ve sporcusunun yanında olmaya çalışan bir halimiz var. Bundan da çok keyif alıyoruz. Bu güzel ülkemizin gençlerine, çocuklarına, kadınlarına, spor yapan herkese destek olmak adına, Türk sporu ve sporcusunun yanında olmak için geliştirdiğimiz bir strateji” ifadelerini kullandı.

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SİGORTACILIK SOSYAL YARDIMLAŞMA

Sigortacılığın bir imece usulü sosyal yardımlaşma olduğunu da dile getiren Ceyhan Hancıoğlu, “Sigortacılık çok önemli bir helal iş. Çok helal bir işi konuşuyoruz. Sigortacılık bir sosyal yardımlaşma. Bir imece usulünü düşünün. İnsanların bir araya gelip, zarar görenlerin yanında olduğu bir sistemi konuşuyoruz. Zarar görenin zararını telafi eden bir grubu düşünün. İnsanların yardımlaşması ve destek olması. Bu kadar güzel, helal bir iş yaparken, bunu da spor ve sponsorlukla birilerine fayda sağlayıp taçlandırmak çok keyifli bir şey olsak gerek” diye konuştu.

Hancıoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Spor Müdür Yardımcısı Ergin Aslan'ın TVNET'te konuğu oldu.

PANDEMİDE ‘ÖNCE VATAN’ DEDİK

Pandemi sürecinin sporda sponsorluğu daha zor hale getirdiğini söyleyen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Sağlık kriziyle başlayan bir süreç. Ama sonuçta her kriz gibi ekonomiye bağlanan bir kriz. Dünyanın gittiği yer ortada, ekonomi ortada. Bu ortamda bile biz yine gururla söylüyorum HDI Sigorta olarak ‘Pandemide acaba kenara mı çekilsek?’ derken, biz 10 tane kulüp daha ekledik. Bu bize ayrıca gurur veriyor. Bütçelerimizi takip ederek bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama inanın kontrolden çıkmış bir hale geldi. Ama keyifli bir iş yapıyoruz. Bu güzel coğrafyanın her noktasına dokunan, branş-kulüp ayrımı yapmaksızın bu yolda devam ediyoruz. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Bir yöneticisiyim. Bir insanıyım. Öncelikle ülkemiz, vatanımız. Biz yola öyle çıktık. Spor ülkemizde kanayan bir yara. Finansal yönetim açısından kulüplerimizin çoğunun durumu ortada. Hatta bunları halletmek için devletimizin de katkısıyla, bankalarla tekrar ayağa kalkmak için topyekün bir mücadele var. Bu anlamda çorbada tuzumuz oluyor. Türk sporunun ve sporcusunun yanında olmak, çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak çok önemliydi bizim için. Bu anlamda Türk sigorta şirketi olarak işin burasında olmak, bize ayrıca keyif veriyor” şeklinde konuştu.

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HANGİ KULÜBE AŞIKSAN O POLİÇEYİ ALABİLİRSİN

Sıkıntılı geçen pandemi sürecinin yeni alışkanlıklar kazandırdığını belirten Hancıoğlu, “Bir senedir neredeyse evlerden çıkamıyoruz, ofise gidemiyoruz. Bu süreçte ya bilgisayarımızla ya cep telefonumuzla baş başaydık. Teknolojinin tam göbeğine düştük. Cep telefonundan bankacılık işlemi yaptık, oyun oynadık, satın almalar yaptık. Dolayısıyla hayatımızda çok önemli bir objeyi esasında sigorta ihtiyacıyla birleştirdik. Cep telefonları da maalesef kime sorsam, ‘düştü ekran kırıldı, suya düştü’ gibi şikayetler vardı. Biz de dedik ki; ‘cep telefonu sigortası’ çıkartacağız. Bir sürü iş ortağımız güzide kulübümüz var. Hadi gelin cep telefonu ürünü çıkartalım. Ekran kırıldığında HDI Sigorta bunu karşılasın. Bir yandan da gönül verdiği kulübe gelir yaratmak için o renkli poliçeyi alsın. Kulübümüze de her poliçeden bir katkı yaratmış olacağız. İnsanlarımız sigortasızsa, sigortalanmış olacak. 8 kulüpte bir fiil başladık. Kimi severseniz sevin, hangi renge aşıksanız o renkli poliçenizi alın” dedi.

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27 VİLAYET, 49 KULÜP, 7 BRANŞ

Kadın takımlarına olan ilgilerini de dile getiren Ceyhan Hancıoğlu, “15 yıllık markayız ama 11 yıldır güzide büyük kulübümüzle başlayan bir maceramız var. Bugün geldiğimiz noktada 49 tane spor kulübüne direkt dokunuyoruz. 27 vilayette, 7 tane branşta, 10 tane kadın takımları, engelli takımları dahil, basketbol, voleybol, hentbol, hatta bireysel sponsorluğumuz var. 16 yaşındaki milli binici şampiyon kardeşimiz Burak Alpaslan’a destek oluyoruz. Diğer taraftan Nil ve Elif adında 15 yaşında iki kızımıza bireysel tenis turnuvalarında destek oluyoruz. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ile sözlü olarak anlaştık. İnşallah federasyon ile basketbol ligi kapsamında pandemi nedeniyle ertelenen turnuva şeklinde yapılacak finallere de ismimizi vererek ayrıca bir gurur yaşayacağız” şeklinde konuştu.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu