MİLLİ TAKIM

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Sergio Ramos tarihe geçtiği maçta büyük hüsran yaşadı

UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı. Fransa, Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Almanya, Ukrayna karşısında zorlanmadı. İspanya ise Ramos'un iki penaltı kaçırdığı maçta İsviçre ile berabere kaldı.

Haber Merkezi AA
Ramos kaçırdığı penaltıların ardından büyük üzüntü yaşadı.

Ramos kaçırdığı penaltıların ardından büyük üzüntü yaşadı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Fransa, Portekiz'i tek golle geçti

Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.

Ronaldo ile Kante'nin mücadelesi
Ronaldo ile Kante'nin mücadelesi

Almanya geriden geldi, rahat kazandı

A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

Werner ile Sane gol sevincini birlikte yaşadı.
Werner ile Sane gol sevincini birlikte yaşadı.

Sergio Ramos rekor kırdı

İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.

İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.

Ramos, iki penaltıyı da gole çeviremedi.
Ramos, iki penaltıyı da gole çeviremedi.
Reuters

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

  • 3. Grup: Portekiz-Fransa: 0-1, İsveç-Hırvatistan: 2-1
  • 4. Grup: Almanya-Ukrayna: 3-1, İsviçre-İspanya: 1-1

C Ligi

  • 1. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Lüksemburg: 2-1, Azerbaycan-Karadağ: 0-0

D Ligi

  • 1. Grup: Malta-Andorra: 3-1, Letonya-Faroe Adaları: 1-1
  • 2. Grup: San Marino-Cebelitarık: 0-0

Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı
Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı

UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup maçında Cebelitarık ile San Marino karşı karşıya geldi. Sadece bir isabetli şutun çekildiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.İki maçtır yenilmiyorlarDünya sıralamasında son sırada yer alan San Marino, bu sonuçla tarihinde ilk kez 2 maç üst üste yenilmedi. Liechtenstein ile de 0-0 berabere kalan San Marino, grubundaki puanını 2'ye yükseltti.San Marinolu futbolcunun gözyaşlarıMilli maçlardaki aldıkları kötü sonuçlarla nam salmış olan San Marino'da futbolcular, Cebelitarık maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.Savunma oyuncusu Rossi, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. San Marinolu futbolcu, "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun" diyerek gözyaşı döktü.Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4

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