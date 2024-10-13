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Ümit Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı

15:2213/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
AA
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Ümit Milli Takımı, Gökhan Gönül çalıştırıyor.
Ümit Milli Takımı, Gökhan Gönül çalıştırıyor.

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda Livan Burcu ve Emircan Gürlük kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün 15 Ekim Salı günü Norveç ile deplasmanda oynanacak eleme grubu son maçının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

#Ümit Milli Takım
#2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
#Emircan Gürlük

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