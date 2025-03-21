Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı futbolseverlere ücretsiz

Ümit Milli Takımımız, bugün Alanya'da özel maçta Kosova ile karşılaşacak. Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Özel maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler.