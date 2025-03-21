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Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı futbolseverlere ücretsiz

Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı futbolseverlere ücretsiz

15:3921/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ümit Milli Takım'ı, eski milli futbolcu Gökhan Gönül çalıştırıyor.
Ümit Milli Takım'ı, eski milli futbolcu Gökhan Gönül çalıştırıyor.

Ümit Milli Takım, Alanya'da özel maçta Kosova ile karşılaşacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu mücadeleyi futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Ümit Milli Takımımız, bugün Alanya'da özel maçta Kosova ile karşılaşacak. Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Özel maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler.


Gain Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.


Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:


Kaleciler:
Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans:
Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Furkan Demir (TSV Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Emir Ortakaya (K Beerschot VA), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Orta Saha:
Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray A.Ş.), İsak Vural (Frosinone Calcio), İzzet Çelik (Adana Demirspor A.Ş.), Emir Bars (Jong PSV), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Forvet:
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

Teknik Direktör:
Gökhan Gönül
#Ümit Milli Takım
#Kosova
#Alanya

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