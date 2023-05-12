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Spor

Umut Bozok en beğendiği golcüyü açıkladı

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Süper Lig'de en beğendiği golcünün Konyasporlu Muhammet Demir olduğunu söyledi.

11:27 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muhammet Demir bu sezon Süper Lig'de 6 gol attı.

Muhammet Demir bu sezon Süper Lig'de 6 gol attı.

Bordo-mavili futbolcu Umut Bozok, sabah idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Türkiye'de en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna "Muhammet Demir" cevabını veren 26 yaşındaki futbolcu, sezonun en iyisinin ise Mauro Icardi olduğunu söyledi.


İşte Umut Bozok'un o açıklaması:


“Icardi ve Aboubakar çok iyi forvetler. Benim beğendiğim forvet Muhammet Demir, bu sezon fazla süre alamadı. Benimle benzer bir stili olduğunu düşünüyorum. Son vuruşları ve bitiricilikleri iyi. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Valencia 27 gol attı. Gomez de çok yetenekli ama bu sene Icardi."




#Trabzonspor
#Umut Bozok
#Muhammet Demir
#Mauro Icardi
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