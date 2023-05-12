Umut Bozok en beğendiği golcüyü açıkladı

"Türkiye'de en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna "Muhammet Demir" cevabını veren 26 yaşındaki futbolcu, sezonun en iyisinin ise Mauro Icardi olduğunu söyledi.

“Icardi ve Aboubakar çok iyi forvetler. Benim beğendiğim forvet Muhammet Demir, bu sezon fazla süre alamadı. Benimle benzer bir stili olduğunu düşünüyorum. Son vuruşları ve bitiricilikleri iyi. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Valencia 27 gol attı. Gomez de çok yetenekli ama bu sene Icardi."