Spor Umut Bozok Trabzonsporda beklentinin altında kaldı
FUTBOL FUTBOL

Umut Bozok Trabzonspor'da beklentinin altında kaldı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Kasımpaşa formasıyla gol kralı (20 gol) olarak kapatan Umut Bozok, Trabzonspor'da oynadığı 11 lig maçında ise 2 gol kaydedebildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Umut Bozok Trabzonsporda beklentinin altında kaldı
Umut Bozok, 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Umut Bozok, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.

Son maçlarda gözden düştü

Teknik direktör Abdullah Avcı, İspanyol golcü Maxi Gomez'i daha çok lig maçlarında tercih ederken, Umut Bozok özellikle son maçlarda gözden iyice düştü.

Ligin 16. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük ile 17. haftasındaki Bitexen Giresunspor maçlarında kadroda yer almasına karşın şans bulamayan Umut Bozok, Gomez'in cezası nedeniyle Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 5-0 yenildiği karşılaşmada varlık gösteremeyen Umut Bozok, ilk 45 dakika görev yaptıktan sonra oyundan alındı.

Umut Bozok, ligde son 9 haftadır gol hasreti çekiyor.

Yerli gol kralı

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, ligde 8 sezon sonra yerli bir oyuncu olarak gol kralı unvanını elde etti.

Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

Umut Bozok'u 18'er golle Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile Çaykur Rizespor'da 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izlemişti.

  • 49 maçta 22 gol
  • Umut Bozok, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 49 karşılaşmaya çıkıp 22 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselmeyi başarmıştı.

Abdullah Avcı’dan ‘mücadeleye devam’ mesajı
SPOR
Abdullah Avcı’dan ‘mücadeleye devam’ mesajı

Trabzonsporlu taraftarlar şampiyon hocalarına sahip çıkmak için bir araya geldi
SPOR
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyon hocalarına sahip çıkmak için bir araya geldi


Teklif yapıldı

Teklif yapıldı

Galatasaray'ın sol bek ve stoper adayları belli oldu.
Icardinin parası hazır

Icardi'nin parası hazır

Galatasaray yıldız oyuncunun bonservisini alacak.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

Weghorst yerine konuşulan isimler.
Yıldönümünde anılıyor

Yıldönümünde anılıyor

​Kulüpler, vefatının seneyi devriyesinde Ahmet Çalık için paylaşımlar yaptı.
Çalımbay oyladı

Çalımbay oyladı

​Sivasspor Teknik Direktörü, yılın fotoğraflarını seçti.
Kouyate gündemde

Kouyate gündemde

Şenol Güneş'in ilk tercihi savunma.
2 maç men cezası

2 maç men cezası

​Beş takımın ceza aldığı PFDK kararları açıklandı.
4 kulüp peşinde

4 kulüp peşinde

​Romain Saiss'e teklif yağıyor.
TFF 1.lige döndü

TFF 1.lige döndü

​Eyüpspor, Halil Akbunar'ı transfer etti.
Rashford attı<br>ManU kazandı

Rashford attı
ManU kazandı

​İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Charlton'ı 3-0 mağlup etti.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Transfer tescil dönemi 27 gün sürecek.
Avcı'dan 'mücadeleye devam' mesajı

Avcı'dan 'mücadeleye devam' mesajı

​Destek için evinin önünde toplanan taraftarlara böyle karşılık verdi.
'Şampiyon Hoca'ya' destek için toplandılar

'Şampiyon Hoca'ya' destek için toplandılar

​Trabzonsporlular, Abdullah Avcı'ya destek için bir araya geldiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.