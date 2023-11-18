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Spor

Umut Bozok yolcu

Bordo-mavili takımda forma şansı bulamayan golcü oyuncu Umut Bozok'un Süper Lig'den üç talibi bulunuyor.

15:00 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:20 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Umut Bozok bordo-mavili formayla toplamda çıktığı 41 maçta 10 gol atabildi.

Umut Bozok bordo-mavili formayla toplamda çıktığı 41 maçta 10 gol atabildi.

Trabzonspor'un, Lorient'den 2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Umut Bozok bordo-mavili takım ile yol ayrımında.


Bu sezon sadece 4 maçta görev alan ve fileleri havalandırmayan Umut Bozok, Onuachu'nun ardından Enis Destan'a da forma şansı verilmesiyle geri planda kaldı.


27 yaşındaki santraforun İstanbul kulüplerine transfer olma olasılığı yüksek görünüyor.


Başakşehir'in ilgisinin yanı sıra, eski takımı Kasımpaşa ve Karagümrük'ün de Umut Bozok için devreye girebileceği öğrenildi.





#Trabzonspor
#Umut Bozok
#Süper Lig
1 saat önce
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