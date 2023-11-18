Umut Bozok yolcu

Trabzonspor'un, Lorient'den 2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Umut Bozok bordo-mavili takım ile yol ayrımında.





Bu sezon sadece 4 maçta görev alan ve fileleri havalandırmayan Umut Bozok, Onuachu'nun ardından Enis Destan'a da forma şansı verilmesiyle geri planda kaldı.





27 yaşındaki santraforun İstanbul kulüplerine transfer olma olasılığı yüksek görünüyor.





Başakşehir'in ilgisinin yanı sıra, eski takımı Kasımpaşa ve Karagümrük'ün de Umut Bozok için devreye girebileceği öğrenildi.















